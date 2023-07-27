Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Yıldız Hamidiye Camii'nde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BEŞİKTAŞ'ta Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamidiye Beşiktaş İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title