Beşiktaş'ta Yaya Geçidinde Yol Vermeyen Sürücülere Cezalar Kesildi

Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yol vermeyen 3 sürücüye toplam 5 bin 937 TL para cezası kesildi. Cezalar arasında kendisini eğitimci olarak tanıtan bir sürücü de bulunuyor.

Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplam 5 bin 937 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücülerden biri "eğitimciyim" diyerek kendisini savundu.

Beşiktaş'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

"Eğitimciyim" diyerek kendisini savundu

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir sürücü durduruldu. Belgeleri istenen sürücü dalgın olmadığını belirterek "Eğitimciyim aslında akademisyenim" diyerek kendisini savundu. Ancak sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi. Denetimlerde toplam 3 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplamda 5 bin 937 lira para cezası kesildi. - İSTANBUL