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Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Giresun'a Gönderildi

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Beşiktaş'ta tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden Akın Kıhrı ile babası Yılmaz Kıhrı'nın cenazeleri, Beykoz'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Giresun'a gönderildi.

Akın Kıhrı (36) ve babası Yılmaz Kıhrı'nın (59) cenazeleri öğle namazı öncesi Beykoz Çiğdem Mahallesi'ndeki Çiğdem Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Cenazeye katılanlar Kıhrı ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Öğle namazının ardından Beykoz Müftüsü Muhammet Likoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Helallik alındıktan sonra baba oğulun cenazeleri, memleketleri Giresun'a gönderilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahsis edilen otobüse konuldu.

Tabutların geçişi sırasında fenalaşan bazı aile üyelerine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Cenaze törenine Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Faik Oktay Sözer Murat Aydın Beşiktaş Giresun Yaşam Güncel Haberler

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