Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Şehit Polis Kızı Toprağa Verildi

Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı gören sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ekipler bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı olarak bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Nazlı Hilal Yalman, önceki gün memleketi Bursa'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yalman'ın, 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi.