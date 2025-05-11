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Beşiktaş'ta Vale Kaza Yaptı: Klasik Araçta Maddi Hasar

Beşiktaş'ta Vale Kaza Yaptı: Klasik Araçta Maddi Hasar
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Beşiktaş Kuruçeşme'de bir restoranda çalışan vale, teslim aldığı klasik araçla geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'de bir restoranda çalışan vale, teslim aldığı klasik araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı. Klasik araçta maddi hasar meydana gelirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre klasik aracın sahibi caddede bulunan bir restorana geldi. Burada aracı teslim alan vale, otomobille hızla geri manevra yapmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale aniden yola savruldu. Park halindeki başka bir otomobile çarpan klasik araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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