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Beşiktaş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Beşiktaş'ta motosikletli yunus polislerinin şüpheli hareketlerinden dolayı gözaltına aldığı iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı. Bir şüphelinin üzerinden 41 bin 800 lira çıkarken diğeri de uyuşturucu satın aldığını itiraf etti.

Beşiktaş'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisleri, Abbasağa Mahallesi'nde motosikletle bekleyen kişinin hareketlerinden şüphelenip, kimlik kontrolü yaptı.

Kimliği belirlenen S.Ö'nün (31) kurye olarak çalıştığı, daha önce uyuşturucu ticareti de dahil olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Üzerinden 41 bin 800 lira çıkan şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen T.I. (38) da polis ekiplerince suçüstü yakalandı. T.I. uyuşturucu satın aldığını itiraf etti.

İki şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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