Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Levazım Mahallesi Vadi Caddesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrollerde, torpido kısmının normal halinden daha gevşek olduğu ve bu alanın alt bölümünde araç sistemine aykırı şekilde kabloların bulunduğu tespit edildi.

İncelemelerin devamında, kabloların açık uç kısımlarına enerji verilmesiyle torpido kısmının açıldığı ve gizli bölüm içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsü M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araç ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 6 bin lira, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.