Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Beşiktaş'ta motorize yunus polisinin durdurduğu motosikletli şüpheliler, üzerlerindeki uyuşturucuyu atarak yakalandı. Yapılan baskında, 5 kişi tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

BEŞİKTAŞ'ta motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir motosikletliyi durdurduğu sırada üstünde bulunan uyuşturucuyu yere attı. Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, suçlarını itiraf ederek kaldıkları evde silahların olduğunu söyledi. Bunun üzerine Fatih'teki eve baskın yapan polis, 5 şüpheliyi yakaladı. Evdeki aramalarda koltuğun içine gizlenmiş esrar, kokain, MDMA ve Line maddeleriyle 3 ruhsatsız silah ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekibi, Türkali Mahallesi'nde 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00 sıralarında uygulama yaptı. Caddede durumundan şüphelendikleri 34 HZC 102 plakalı motosikleti durduran polis ekipleri, sürücüsü Bilal A. ve yolcu koltuğundaki Abdulkerim A.H. üzerlerindeki 5.6 gram esrarı yere attı. Şüphelileri durduran polis, yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Devamında şüpheliler polise, 'Abi Fatih'te iki ev var, orada kalıyoruz evlerde silah var. İsterseniz evlerin adresini verebilirim' diyerek itirafta bulundu. Bunun üzerine ekipler iki eve eş zamanlı baskın düzenledi.

KOLTUĞUN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda salonda bulunan koltuğu inceleyen polis, koltuğun içerisinde 15 adet satışa hazır taş kokain buldu. Devam eden aramalarda koltuğun altına gizlenmiş 3 ade ruhsatsız silah da ele geçirdi. Salonda, mutfakta ve balkonda yapılan aramalarda ele geçirilen 41 adet mermi, 2 adet yedek şarjör, 6 adet MDMA maddesi, 34 adet Line maddesi, 4 adet kokain ve 4 kutu elektronik sigaraya el konuldu.

2'Sİ ÇOCUK 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından A.A.H. (16), E.F. (15), Bilal A.(18), Kadir B.(19) ve Emirhan B.(19) gözaltına alındı. Toplamda 5 suç kaydı olan şüphelilerin ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilal A., Kadir B. ve Emirhan B., A.A.H. ve E.F.,'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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