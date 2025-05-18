Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 34 Parça Kokain ve Nakit Para Ele Geçirildi

Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 34 Parça Kokain ve Nakit Para Ele Geçirildi
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Beşiktaş'ta motorize yunus polisi, durdurdukları araçta sürücünün üstünde kokain buldu. Detaylı inceleme sonucunda gizli bölmede satışa hazır uyuşturucular ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta motorize yunus polisi, durdurdukları araçtaki sürücünün üstünde kokain ele geçirdi. Telefonda navigasyonun açık olmasından şüphelenen polis, araçtaki kablosuz kulaklığı kolçağa sürtünce torpidodaki yaylı gizli düzeneği de ortaya çıkardı. Yapılan incelemede 34 parça satışa hazır kokain ve esrarla, 73 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta şüphelilere yönelik çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, durumundan şüphelendiği 34 KUN 769 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Ömer K.'nin (24), Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bunun üzerine sürücünün üst aramasını yapan polis kokain ele geçirdi.

GİZLİ BÖLME KABLOSUZ KULAKLIKLA AÇILDI

Şüphelinin tedirgin hareketler sergilemesi, çelişkili ifadeler kullanması ve cep telefonunun açık kilit ekranında bir konuma gittiğini gören ekipler durumdan şüphelendi. Araçta yapılan incelemelerde polis, direksiyonun solundaki far düğmesini sağ tarafa çevirip öne doğru çektikten sonra orta kısmında bulunan kolçağın kapağının açıldığını gördü. Kapağın iç kısmının üst tarafına kablosuz kulaklığı sürten yunus polisi, torpido kısmının yaylı düzenekle açıldığını da tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gizli bölmede yapılan incelemede 10 parça satışa hazır kokain, 24 parça esrar ve toplamda 73 bin 100 lira nakit para ele geçirdi. Uyuşturucu ve nakit paraya el konulurken, şüpheli Ömer K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ömer K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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