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Beşiktaş'ta Uyuşturucu Düzenekli Araçla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta Uyuşturucu Düzenekli Araçla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Beşiktaş'ta polis, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada araçtaki gizli bölmede uyuşturucu maddeler ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün daha önceki suç kayıtları olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta aracındaki düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Balmumcu Mahallesi'nde dün şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü H.İ'nin (38) üst aramasında 1,6 gram kokain ele geçiren ekipler, detaylı inceleme ve arama yaptı.

Araçtaki mıknatıs ve sürücü kapısındaki çarpı işaretini fark eden polis, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı.

Bölmedeki çoraplarda 32 parça halinde uyuşturucu madde, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.İ'nin çeşitli suçlardan 9 kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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