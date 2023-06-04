Beşiktaş'ta trafikte tartışma sokak kavgasına dönüştü

BEŞİKTAŞ'ta 3 kişi, trafikte tartıştıktan sonra sokak ortasında bıçak ve kemerle birbirine girdi. Kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Şehit Asım Caddesi'nde dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişi, yol ortasında yürüyen kişiyi korna çalarak uyardı. Yolda yürüyen kişi ise küfrederek karşılık verince önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavgada bıçak ve kemer kullanılırken, o anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞI YAPTIKavga sırasında bacağından bıçak darbesi ile yaralanan kişi, bir süre sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada ise yanında bulunan arkadaşı, yaralı arkadaşının bacağına müdahalede bulundu. Müdahaleyi yapan kişi, "Durup dururken kornaya bastık diye vurdu, küfür etti" dedi. Kavga sırasında bacağından yaralanan ve görüntülere yansıyan kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan görüntülerdeki yerde yatarken bıçaklanan diğer kişinin ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bu kişinin sağlık durumu bilinmezken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.