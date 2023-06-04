Beşiktaş'ta trafikte tartışma: Bıçaklı kavga sokak ortasında

Beşiktaş'ta trafikte tartışan 3 kişi, sokak ortasında bıçak ve kemerle birbirine girdi. Kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'ta 3 kişi, trafikte tartıştıktan sonra sokak ortasında bıçak ve kemerle birbirine girdi. Kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Şehit Asım Caddesi'nde dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişi, yol ortasında yürüyen kişiyi korna çalarak uyardı. Yolda yürüyen kişi ise küfrederek karşılık verince önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavgada bıçak ve kemer kullanılırken, o anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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