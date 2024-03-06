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Beşiktaş'ta Trafikte Bale Gösterisi

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Beşiktaş'ta bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için bale gösterisi yaparak stresten uzaklaşmalarını amaçladı. İstanbul'un Yıldızları olarak adlandırılan grup, sürücüler için kırmızı ışıkta pankart açtı ve balerinler yaya geçidinde dans gösterisi yaptı. Gruptakiler, araçlarda bekleyenlere çiçek vererek insanların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı hedefledi.

Beşiktaş'ta bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için bale gösterisi yaptı.

Kendilerini " İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Barbaros Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının önüne geldi.

İstanbul trafiğindeki sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, sürücüler için kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

Bu sırada iki balerin yaya geçidinde kısa bir dans gösterisi yaptı. Gruptakiler, araçlarında bekleyenlere çiçek verdi.

"İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalıştık"

Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " İstanbul'un Yıldızları" oluşumunun çağdaş, huzurlu ve mutlu bir İstanbul hayal eden gençlerin yer aldığı mutluluk hareketi olduğunu söyledi.

Şehrin monotonluğunu kırmak için arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Kavak, "Burada bir bale gösterisi yaptık. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalıştık. Tepkiler çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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