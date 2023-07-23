Beşiktaş'ta trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında Süleyman Akyasan idaresindeki bir özel halk otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otobüs ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.
Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde seyir halindeki Süleyman Akyasan idaresindeki 34 ZC 7661 plakalı Özel Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CTK 161 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muallim Naci Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023