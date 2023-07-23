Beşiktaş'ta trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında Süleyman Akyasan idaresindeki bir özel halk otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otobüs ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.