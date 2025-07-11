Beşiktaş'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İki Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş'ta, tartışmaya girerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle yakalanan iki şüpheli hakkında, adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, 6 Temmuz'da Beşiktaş'taki bir caddede ilerleyen araç sürücüsünün trafikte tartışma yaşayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Araç plakasından kimlik bilgileri belirlenen Ş.K. ve araçta bulunan D.A. yakalandı.

Şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak", "araçların, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası kesildi.

"Tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli hakkında, adli kontrol hükümleri uygulandı.