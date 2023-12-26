Beşiktaş'ta Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkiinde bir motosiklet sürücüsü sol şeritte ilerlediği sırada cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Zaman zaman hızlanan sürücü arkasında oturan yolcunun hayatını da tehlikeye atarak uzun süre tek tekerlek üzerinde seyretti. Sol şeritte hızla ilerleyen sürücü ve yolcunun, koruyucu herhangibir ekipman kullanmaması dikkat çekti. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel