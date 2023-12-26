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Beşiktaş'ta Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Beşiktaş'ta bir motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerleyerek hem kendi hem de arkasında oturan yolcunun hayatını tehlikeye attı.

BEŞİKTAŞ'ta bir motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hayatını hem de arkasında oturan yolcunun hayatını tehlikeye atan sürücü, uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi.

D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkiinde bir motosiklet sürücüsü sol şeritte ilerlediği sırada cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Zaman zaman hızlanan sürücü arkasında oturan yolcunun hayatını da tehlikeye atarak uzun süre tek tekerlek üzerinde seyretti. Sol şeritte hızla ilerleyen sürücü ve yolcunun, koruyucu herhangibir ekipman kullanmaması dikkat çekti. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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