Beşiktaş'ta Taksimetre Açmayan Sürücüye 14 Bin Lira Ceza

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İstanbul'da taksimetre açmadan yolcu taşıyan taksi sürücüsüne, ruhsatı iptal olmasına rağmen ceza kesildi. Sürücüye toplamda 14 bin 772 lira idari para cezası uygulandı.

Beşiktaş'ta yolcusuyla taksimetre açılmaması nedeniyle tartışan ve taşımacılık ruhsatı iptal edilmesine rağmen yolcu taşıdığı belirlenen taksi sürücüsüne 14 bin 772 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine yaptığı çalışmada, Ortaköy Mahallesi'nde bir ticari taksi sürücüsü ile yolcu arasında taksimetre açılmaması nedeniyle tartışma yaşandığını belirledi.

Gerekli izin belgesi olmaksızın yolcu taşıdığı da tespit edilen taksi sürücüsü İ.B. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, yapmış olduğu ihlaller sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşımacılık ruhsatı iptal olduğu halde yolcu taşımak", "taksimetre bulundurmamak veya kullanmamak", "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 14 bin 772 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, söz konusu araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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