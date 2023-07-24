Beşiktaş'ta Taksiciler Arasında Kavga Çıktı

Beşiktaş'ta seyir halindeki bir taksici, park etmek için aniden durunca arkasından gelen başka bir taksici ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kavga anı cep telefonu kamerası ile araç içi kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta, seyir halindeki taksici park etmek için aracı ile aniden durunca arkasından gelen başka bir taksici ile tartıştı. Taksiden inen şoförler birbirine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile araç içi kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta akşam saatlerinde seyir halindeki taksi, park etmek için yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen taksinin şoförü ise tepki gösterdi. Bir süre tartışan taksi şoförleri daha sonra araçlarından inerek kavga etti. Bir şoförün diğerine kafa attığı anda, takside bulunan yolcular da panik halinde taksiden inerek olay yerini terk etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulan kavganın ardından taksi şoförleri araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı takside bulunan araç içi kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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