Beşiktaş'ta Taksici Taksimetreyi Açmadan 200 Lira İstedi

Beşiktaş Ortaköy'de bir taksi şoförü, aracına aldığı müşterilere gidecekleri yer için 200 lira para istedi. Taksimetreyi açmadan yolculuk yapacağı iddia edilen şoför, daha sonra müşterilere 'İşim var gidemiyorum' dedi.

Taksimetreyi açmadan gidecekleri yere 200 lira istediği iddia edilen taksi şoförü kamerada

İSTANBUL - İstanbul Ortaköy'de bir taksi şoförü, iddiaya göre aracına aldığı müşterilere gidecekleri yer için 200 lira para istedi. Taksi metreyi açmadan yolculuk yapacağı iddia edilen taksi şoförü, daha sonra müşterilere "işim var gidemiyorum" dedi.

Olay, Ortaköy'de dün gece saatlerinde yaşandı. İki kadın eve gitmek için taksiyi durdurdu. Araca binen kişilere iddiaya göre şoför taksimetreyi açmadan 200 liraya götüreceğini söyledi. Bu durum üzerine cep telefonuyla şoförü kayda almaya başlayan kadınlar, şoförle tartıştı. Müşteriler, "taksimetreyi açmak zorundasın, taksimetreyi açacaksan bizi eve götür. Açmayacaksan biz ineceğiz" dedi. Bunun üzerine şoför pişkin tavırlarla "işim var gidemiyorum" yanıtını verdi. İki kadın daha sonra "şikayet edeceğim seni" diyerek araçtan indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.