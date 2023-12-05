Beşiktaş'ta taksi sürücüsünü silahla tehdit eden kişi yakalandı
Beşiktaş'ta bir sürücünün taksi şoförünü silahla tehdit ettiği olayda şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda evinde yakalandı.
Beşiktaş'ta yol verme tartışmasında taksi sürücüsünü silahla tehdit eden kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da bir sürücünün Gayrettepe Mahallesi'nde trafikte tartıştığı taksi şoförü F.K'yi silahla tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, söz konusu otomobilin plakasından kimliği tespit edilen H.Ç, olayda kullandığı silahla evinde yakalandı.
Hakkında "tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.