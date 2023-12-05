Haberler ›› Güncel ›› Beşiktaş'ta taksi sürücüsünü silahla tehdit eden kişi yakalandı

Beşiktaş'ta taksi sürücüsünü silahla tehdit eden kişi yakalandı

5 Aralık 2023 15:21 Son Güncelleme: 15:23 Abone Ol

Beşiktaş'ta bir sürücünün taksi şoförünü silahla tehdit ettiği olayda şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda evinde yakalandı.