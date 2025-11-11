Beşiktaş'ta Takla Atan Otomobil Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı
Beşiktaş'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle takla atarak dereye düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu'nda Avni K'nin kullandığı 34 ERP 533 plakalı otomobil, sürücünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Ardından takla atan araç dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, tek şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
Yaralanan sürücü Avni K, itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaza yapan aracın çekici yardımıyla çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel