Beşiktaş'ta sürücüsüz minibüs kadına çarptı, doğalgaz kutusu patladı

Beşiktaş'ta içinde sürücü bulunmayan minibüs yokuş aşağı kayarak önce bir kadına, sonra da doğalgaz kutusuna çarpıp devrildi. Minibüsün çarptığı doğalgaz kutusunda patlama meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar, sızıntı kesilene kadar yaralı kadına müdahale edemedi.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar: Sürücüsüz minibüs kadına çarptı, doğalgaz kutusu patladı

Yokuş aşağı kayan minibüs önce bir kadına sonra doğalgaz kutusuna çarptı

Doğalgaz kutusu patladı, paniğe kapılan vatandaşlar yaralıya müdahale edemedi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta içinde sürücü bulunmayan minibüs yokuş aşağı kayarak önce bir kadına, sonra da doğalgaz kutusuna çarpıp devrildi. Minibüsün çarptığı doğalgaz kutusunda patlama meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar, sızıntı kesilene kadar yaralı kadına müdahale edemedi.

Olay, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde, saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir minibüs, sürücüsü içinde yokken henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Minibüs önce yolda yürüyen bir kadına, ardından kaldırımdaki doğalgaz kutusuna çarparak devrildi. Minibüsün çarptığı doğalgaz kutusu patlarken, paniğe kapılan vatandaşlar yaralı kadına uzun bir süre müdahale edemedi. Mahalleli ve esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşın müdahalesi olası bir patlamayı engelledi

Vatandaşlar çaresiz gözlerle olan biteni izlerken caddede iş yeri bulunan Doğalgaz Mühendislik firması sahibi Hasan Hüseyin Kutluer, olay yerine geldi. Kutluer, dükkanına giderek gerekli aletleri alıp doğalgaz kutusuna müdahale etti. Yaşadığı olayı anlatan Kutluer, "Aracımdan indiğimde mahalle sakinlerinin biriktiğini gördüm. Kaza olduktan yarım dakika sonra geldim. Aşırı bir ses vardı. Doğalgaz borusunun patladığını gördüm. Dükkana koştum, gerekli aletleri aldıktan sonra müdahalemi yaptım. En büyük tehlike o. Çünkü sigara ya da başka bir ateşe benzer şeyle yanından geçiliyor olsaydı çok anormal derecede bomba etkisi yapabilirdi. Allah'tan bizler vardık, bizler müdahale ettik" ifadelerini kullandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kutluer'in müdahalesinin ardından gaz sızıntısı kesilince vatandaşlar yaralı haldeki kadının yanına giderek sağlık ekipleri gelene kadar başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Nefise Aleyna S. olduğu öğrenilen kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"10-15 dakika kimse yanaşamadı. Kız orada kaldı"

Olayın canlı tanıklarından Feyzullah Karakaş isimli vatandaş, "Karşıda park ediyordu. O anda ben de kahvehanenin oradan gelirken kız önümdeydi. Kıza seslendim ama araba öyle bir hızlandı ki doğalgaz borusuna çarpıp iki metre savruldu. Kız havaya kalkıp düştü. Doğalgaz ses yapınca bütün millet sigara ile yanaştı ben de milleti kovdum. 10-15 dakika kimse yanaşamadı. Kız orada kaldı. Doğalgaz kesildikten sonra millet koştu" diye konuştu.

Olayın ardından park halindeki aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Devrilen minibüs ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.