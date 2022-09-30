Beşiktaş'ta stadyum çevresindeki olaylarda elinde satırla görüntülenen şüpheli yakalandı

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumu çevresinde çıkan olaylarda elindeki satırla görüntülenen şüphelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Vodafone Park Stadyumu çevresinde meydana gelen ve bugün bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan olaylarla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerde elinde satırla görülen Y.A. ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Şüpheli Y.A'nın "6222 sayılı kanuna muhalefet", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, diğer şüphelilerin de işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.