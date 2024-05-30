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Beşiktaş'ta Sosyal Etki Zirvesi'24 Düzenlendi

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Beşiktaş'ta sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sosyal Etki Zirvesi'24' programı düzenlendi. Zirve, çeşitli konuşmalar ve panellerle devam etti.

Beşiktaş'ta sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Sosyal Etki Zirvesi'24" programı düzenlendi.

Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Nasıl Bir Ekonomi gazetesi işbirliğiyle yapılan zirve, Çağrı Köktekin ve Meryem Delal'in müzik performansıyla başladı.

Vakıf, dernek, üniversite, medya ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını platform kurucusu Münteha Adalı yaptı.

Kalabalık bir aileden geldiği için birlikteliğin güzelliğini bildiğini söyleyen Adalı, "Sosyal etki yaratabilmek için en çok birbirimize ihtiyacımız var. Yola çıkarken ticaretimle birlikte sosyal etkiyi hiç göz ardı etmedim. Çünkü benim başıma gelen, yanımdakinin başına gelen, hiç tanımadığım birinin başına gelen iyi ya da kötü şeylerin hayata geçirme mücadelesi var içimde." dedi.

Herkesin hayatta eşitsizlikle karşılaştığını ifade eden Adalı, sessizliğin utancını yaşamamak için paydaşlarla birlikte bu zirveyi organize ettiklerini dile getirdi.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise zirvede 120'den fazla paydaşın olduğunu belirterek, "Daha iyi bir dünya için özgürlüklerin artması, eşitsizliklerin azalması gerekiyor. Böyle bir dünya arzu ediyoruz ki biz de sosyal sorumluluğumuzu daha iyi yerine getirme fırsatı bulalım. Kimsesizlerin kimsesi olabilmek hepimizin görevi." diye konuştu.

Daha sonra açılış seremonisi yapılan zirve, panellerle devam etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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