Beşiktaş'ta silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Beşiktaş'ta meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sertan Taylan Hayal'in ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden ikisi tutuklandı. Olayda yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Sinanpaşa Mahallesi, Mumcu Bakkal Sokak'ta, 3 Ağustos'ta meydana gelen olayda, motosikletle restoran önüne gelen iki kişiden yolcu koltuğunda oturan Sertan Taylan Hayal, belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada restoranda yemek yiyen Murat Okaytuğ ile Ömer Atakan Keleş, açılan ateş sonucu yaralandı. Hayal, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışırken, restoran sahibinin yeğeni Hüseyin Baran A. ile restoran çalışanı Serhat E., arkasından tabancayla ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 10 KİŞİNDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 10 kişi, emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.