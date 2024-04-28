Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Motosikletli Zanlılar Aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta iş yerlerinin bulunduğu bölgede silahla etrafa ateş açan motosikletli zanlıları polis arıyor. Zanlılar, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmayı başardı. Olay yerinde yapılan incelemede, bir bankanın camına mermi isabet ettiği tespit edildi.

Beşiktaş'ta, gece saatlerinde iş yerlerinin bulunduğu bölgede silahla etrafa ateş açan motosikletli zanlıları polis arıyor.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece silah seslerinin duyulması üzerine harekete geçti.

"Dur" ihtarına uymayan motosikletli zanlılar, kısa bir kovalamacanın ardından kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri boş kovanları buldu, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletli şüphelilerin silahla açtığı ateş sonucu bir bankanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiktaş İnceleme Banka Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Nisan Pazar günün maçları nereden izlenir? Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024? Furkan sakatlandı mı? 28 Nisan Pazar Survivor Furkan'a ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Nisan Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title