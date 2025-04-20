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Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Katil Zanlısı Edirne'de Yakalandı

Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Katil Zanlısı Edirne'de Yakalandı
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Beşiktaş'ta eşinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Cengiz Şire'nin katil zanlısı Kadir N., Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta bir kafede otururken eşinin gözünün önünde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cengiz Şire'nin(34) katil zanlısı, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Kadir N.(22), adliyeye sevk edildi.

Olay dün Beşiktaş'ta bir kafede meydana geldi. Eşiyle birlikte kafede oturan Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden vurulan Şire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kimliğini tespit eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir N. isimli şüpheliyi Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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