Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Beşiktaş'ta akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis inceleme yaparak yakalama çalışmalarına başladı.
Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Çırağan Caddesi'nde yürüyen bir kişiye, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.
Şüpheliler saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştı.
Saldırıda bacağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Caddede inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel