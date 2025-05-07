Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

BEŞİKTAŞ'ta park yerinden çıkan otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden inen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otoparktan çıkan 34 ESS 279 plakalı otomobile, önünü kesen kırmızı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçarken, hedef olan otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.