Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Olay, saat 01.30 sıralarında, Sinanpaşa Mahallesi, Mumcu Bakkal Sokak'ta bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre motosikletle restoranın önüne gelen iki kişi dükkana ateş etti. Restoran çalışanı Serhat E.'nin de karşılık vermesi üzerine motosiklette bulunan 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal vuruldu. Hastaneye kaldırılan Hayal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sırasında sokaktan geçen iki kişi de hafif yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından restoran çalışanı 23 yaşındaki Serhat E.'nin Sertan Taylan Hayal'in üzerinde bulunduğu motosiklete doğru ateş etmesi sonucu Hayal'ın yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, restoranın 2 ay önce el değiştirdiği belirtilirken, "İşletmenin uzun süredir çalışanı olan 37 yaşındaki İ.Ö.'nün ise devirden pay istediği, işletmenin yeni sahibi olan 43 yaşındaki C.A. tarafından herhangi bir pay verilmediği ve darp edilerek işten çıkarıldığı, bahse konu olayın bu sebeple alacak verecek meselesinden meydana geldiği anlaşılmış, olaya karışan şahısları İ. Ö. isimli şahsın azmettirmiş olabileceği değerlendirilmiştir. Devam eden çalışmalarda; işletme sahibi C. A., C. A.'un ortağı olan T. E. K. ve olayda kullanılan motosikletin sahibi K.C.D. isimli 3 şahıs kısım ekiplerimiz ve ilçe ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ ARANIYORSaldırıyı azmettirdiği iddia edilen İbrahim Ö. ve saldırı anından motoru kullandığı belirlenen bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.