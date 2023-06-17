Beşiktaş'ta Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Beşiktaş'ta servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü ile minibüste bulunan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'ta servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan Cengiz Keskin'in kullandığı 34 LRF 826 plakalı servis minibüsü, aynı yolda dönüş yapan 34 FKB 897 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü ile minibüste bulunan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan Adnan Saygun Caddesi, araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.