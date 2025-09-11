Haberler

Beşiktaş'ta Sahte Belge ile Araç Kullanımına Ceza

Beşiktaş'ta 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı sahte belge ile trafiğe çıkan aracın ruhsat sahibine adli işlem başlatıldı. Sürücüye de ceza kesildi.

Beşiktaş'ta ön camında sahte belge bulunan aracın ruhsat sahibine adli işlem başlatıldı.

Cevdet Paşa Caddesi'nde ön camında "Resmi hizmete mahsustur" yazılı belge bulunan araca ait sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sürücüsünün ardından ruhsat sahibine yönelik de çalışma yaptı.

Araç sahibi B.A'ya idari para cezası uygulayan ekipler, bu kişiye ait iki farklı aracın ön camında da "Resmi hizmete mahsustur" yazan evrak ve "Polis olay yeri haberleri gazetesi araç tanıtım kartı" ibareli kartlar buldu.

B.A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis daha önce de sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki aracın sürücüsü M.A'ya, idari para cezası ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem uygulamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
