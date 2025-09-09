Beşiktaş'ta Sahte Belge ile Araç Kullanan Sürücüye Ceza

Haberler

Beşiktaş'ta 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı sahte belge ile araç kullanan sürücü M.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye ve aracın sahibine ceza kesildi, sahtecilik suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Beşiktaş'ta aracının ön camında sahte belge bulunduran sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cevdet Paşa Caddesi'nde ön camında "Resmi hizmete mahsustur" yazılı belge bulunan bir araca ait sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemede aracın sürücüsü olduğu tespit edilen M.A. ekiplerce yakalandı.

Sürücü M.A. ile aracın sahibi B.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak" ile "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç sürücüsü M.A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

