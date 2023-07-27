Beşiktaş'ta Sağanak Yağış Sonrası Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Beşiktaş'ta sağanak yağışın ardından bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Türkali Mahallesi, Selaltı Sokakta meydana geldi. Yağmurun ardından, rüzgarında etkisiyle bir ağaç 07 ART 788 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken itfaiye, motorlu testere yardımıyla ağacı parçalara ayırarak aracın üzerinden kaldırdı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.