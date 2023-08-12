Beşiktaş'ta Restorasyon Sırasında Tarihi Bina Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı, restorasyonu süren tarihi binanın duvarının çökme anı anbean kameraya yansıdı.

Kuruçeşme Mahallesi'nde restorasyonu süren tarihi binada saat 15.30 sıralarında işçilerin çalışması sırasında duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan işçiler Atilla Aydın ve Dursun Bayar sağlık ekipleri tarafından hastanede kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Atilla Aydın kurtarılamadı, Dursun Bayar'ın ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan tarihi binanın duvarının çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çökme sonrası vatandaşların alandan uzaklaştığı görülürken ortamı toz bulutunun kapladığı görüldü.

İBB'den açıklama: "Kazadan dolayı inşai faaliyet durduruldu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 1238 Ada, 10 Parselde bulunan depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski eser yapının, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23/8/2022 Tarih ve 7420 sayılı kararı ile restorasyon ve güçlendirme projesi onaylanmış olup, bu proje doğrultusunda ilgililerinin talebi, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda Boğaziçi İmar Müdürlüğümüzce 28/12/2022 Tarih ve 75 sayılı restorasyon ve güçlendirme ruhsatı tanzim edilmiştir. Ruhsat ve eki projesi doğrultusunda yasal inşai faaliyetin devam ettiği bahse konu yerde, bugün gerçekleşen kazadan dolayı inşai faaliyet tutanak altına alınarak durdurulmuş olup, belediyemiz itfaiye ve sağlık ekipleri ve AFAD tarafından gerekli müdahaleler yapılarak enkaz altında kalan 2 çalışan yaralı çıkarılmış ve hastaneye intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonlandırılarak, yoldaki enkaz kaldırılmış, inşaat alanında gerekli koruma tedbirleri de alınmaktadır" denildi. - İSTANBUL