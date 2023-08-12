Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Bina Çöktü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde restorasyon halindeki 3 katlı binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi. Restorasyonu yapılan binadaki çökme nedeniyle bir kişinin göçük altında kaldığı belirtildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.