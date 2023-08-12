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Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Ahşap Bina Çöktü, 1 Kişi Göçük Altında

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Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binanın bir kısmı çöktü. Göçük altında kalan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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