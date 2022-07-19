Beşiktaş'ta restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü Beşiktaş'ta bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beşiktaş'ta bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sinanpaşa Mahallesi Şehit Asım Caddesi'ndeki 2 katlı restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, restoranda hasara neden oldu. AA / Emrah Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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