Beşiktaş'ta restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:

Beşiktaş'ta bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinanpaşa Mahallesi Şehit Asım Caddesi'ndeki 2 katlı restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cadde araç trafiğine kapatılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, restoranda hasara neden oldu.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title