Beşiktaş'ta restoranda asma tavanın çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Beşiktaş'ta bir balık restoranında asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan çocuk ve ailesi hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'ta 16 Mart Pazar günü akşam saatlerinde balık restoranında yemek yiyen müşterilerin üzerine asma tavan düştü.
İhbar üzerine restorana gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuk ile anne ve babasını hastaneye kaldırdı.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, babanın işletmeden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog