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Beşiktaş'ta Restoran İstinat Duvarı Davası Yeniden Keşif İle Devam Ediyor

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Beşiktaş'ta bir restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve diğer sanıkların yargılandığı davada, olay yerinde yeniden keşif yapılacak ve duvarın özel mülkiyet olup olmadığına ilişkin rapor alınacak.

BEŞİKTAŞ'ta devraldığı restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi. Mahkeme, keşif sonrasında söz konusu duvarın özel mülkiyet kalıp kalmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmedildi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta yeni devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüş, o esnada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya, sanık Kazım Evirgen ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'ndan olay yerindeki istinat duvarıyla restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiğini belirtti. Ayrıca Memur Suçları Soruşturma Bürosundaki soruşturmanın halen devam ettiği de kaydedildi.

EVİRGEN: "DUVARDA BİR YAMUKLUK FARK ETMEDİM"

İşletmeci sanık Kazım Evirgen, "Suça konu yerde bulunan iş yerini ben 45 sene evvel mülk sahiplerinden kiraladım. Daha sonra bir kısım davalılara restoran işletmesi olarak tekrar kiraladım. Ölen ve yaralanan üzerine duvar benim kiraladığım gayrimenkulün mülk sınırlarında bir duvar değildir. Yola ait istinat duvarıdır. Bu duvarın sorumlusu belediyedir. Biz bu duvarın yıkılmasına sebep olacak herhangi bir işlem yapmadık. Bu restorana ara ara ben de gidip geliyorum. Duvarda bir yamukluk veya eğilme fark etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim" dedi. Soru üzerine sanık Evirgen, "Duvarda eğilme olduğunu vatandaş fark edip belediyeyi aradıysa belediyenin bununla ilgili önlem alması gerekirdi. Neden önlem almamış? Bu olayın sorumlusu belediyedir" diye konuştu.

SANIK AVUKATLARI: "SORUMLU BELEDİYE"

Sanığın avukatı Nail Gönenli de "LİHKAB'tan gelen çizim müvekkilimin beyanlarını destekler niteliktedir. Duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı anlaşılmaktadır. Sorumluluk belediyeye aittir" dedi. Diğer sanık avukatları da LİHKAB cevabında özel mülkiyet alanında kalmadığı anlaşılan istinat duvarıyla ilgili tek sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu, bu kurumla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini belirttiler. Şikayetçi avukatları ise "Her ne kadar harita cevaplarına göre özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da duvarın, işletmenin dış bahçesinin istinat duvarı olarak fiili bir kullanımı söz konusudur. Dolayısıyla sanık avukatlarının beyanları doğru değildir. Keşif sonrası aldırılan raporda yapıyı kiralayan ve işletenlere kusur atfedilmiştir" dediler.

KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, dosyaya LİHKAB'tan gelen CD ve belgeler doğrultusunda olay mahallinde üye hakimin iştirakiyle yeniden keşif yapılarak söz konusu duvarın özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin bir harita mühendisinden ve bir inşaat mühendisinden fiili kullanım iddiası kapsamında rapor aldırılmasına karar verildi. Olayın tanığı Libya Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed  Abdulgader'in dinlenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemail'in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi. Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi. Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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