Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR - Haberler

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Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'ta polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı. Polis ekipleri, otomobilin önüne barikat kurarken, sürücünün kaçmaması için havaya ateş açtı.

Beşiktaş'ta dün akşam denetim yapan polis ekipleri 34 EJM 700 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca Mecidiyeköy'e kadar devam etti. Polis, otomobilin önüne barikat kurdu. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kaçmaya çalışması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı. Otomobilde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR

Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR

Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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