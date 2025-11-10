Beşiktaş'ta Panelvanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu, trafik akışı yangın sonrası normale döndü.
Beşiktaş'ta seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel