Beşiktaş'ta otomobil yangın musluğuna çarparak göle döndürdü

Beşiktaş'ta otomobil yangın musluğuna çarparak göle döndürdü
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Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, yol kenarındaki yangın musluğuna çarptı. Kırılan musluktan akan sular nedeniyle cadde suyla doldu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yangın musluğuna çarptı. Kazada sürücü yara almazken, kırılan musluktan akan sular nedeniyle cadde göle döndü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konaklar Mahallesi, 4. Levent mevkii Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZN 7234 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yangın musluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan musluktan akan sular nedeniyle cadde göle döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Musluktan akan su ise İSKİ ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

'DİREKSİYON KİTLENMİŞ'

Kazaya tanık olan Muhammet Emir Tercan, "Adam buradan geliyordu, sürücünün söylediğine göre direksiyon kitlenmiş. Sağdaki yangın musluğuna çarptı. Sonra araçtan hemen çıktı. Aracın ön tarafı pert olmuş durumda. Yangın musluğu demir korkulukların arkasındaydı, ona çarpmış. Yaralı yok ama sürücü biraz panikledi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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