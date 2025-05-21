Beşiktaş'ta Otomobil Takla Attı, Kazazedeleri Vatandaşlar Kurtardı

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Otomobil içerisindeki 3 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Otomobilin park halindeki araca çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Bay idaresindeki 34 GA 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce yardıma koşan çevredekiler, otomobil içindeki sürücü Halil Bay ve yolcular Nasıba Shamuradova ile Müzeyyen Gülçin Alganer'i bulundukları yerden çıkardı. Ekiplerin kontrollerinde Nasıba Shamuradova ile Müzeyyen Gülçin Alganer'in yaralandığı anlaşıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtarılan şoför Halil Bay kendilerini otomobilden kurtararak çıkaran vatandaşlara teşekkür etti.

KAZAZEDELERİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Kazazedelere yardım edenlerden olan İbrahim Çınar, "Biz arkadaşlarla durakta bekliyorduk. Daha sonra bir ses geldi. Baktığımızda araba ters devrilmişti. İçine iki kadın bir erkek vardı. Önce bir kadını daha sonra da diğer kadını çıkardık. Panik yapmışlardı. Dışarı çıkınca rahatlamışlardı. Daha sonra ambulans geldi. Biz her insanın yapması gerekeni yaptık. Burada biz de olabilirdik" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin park halindeki araca çarptığı görülüyor. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.