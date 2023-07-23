Beşiktaş'ta Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı

Kaza, Arnavutköy Muallim Naci Caddesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil, Bebek istikametinde seyir halindeyken iddialara göre, sürücüsü aniden U dönüşü yapmak istedi. O sırada aynı istikamette ilerleyen Süleyman Akyasan yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs içerisindeki 5 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü Akyasan hemen otobüsü durdurarak kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs içerisinde yaralanan 5 kişiyi ve otomobilde yolcu koltuğunda yara alan 1 kişiyi ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından otobüs içerisindeki diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis kazaya karışan otobüs şoförü ve otomobil sürücüsünü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Otobüs sahibi Köksal Kurtuloğlu "Otomobil aniden manevra yapıp otobüsün önüne geçti. Otobüs şoförü de o kısa mesafede duramadı otomobile çarptı. Otobüste yolcu vardı, doluydu otobüs. 4-5 yaralı vardı ama hafif yaralı hepsi. Şoför kazaya rağmen iyi durdurabilmiş otobüsü" diye konuştu.

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