Beşiktaş'ta Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı
Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Dolmabahçe- Bomonti Tüneli'nde Bomonti yönüne giden S.S. idaresindeki 41 ABF 472 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 33 ANL 370 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 41 ABF 472 plakalı otomobil takla atarak ters döndü, sürücü S.S. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.