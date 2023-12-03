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Beşiktaş'ta Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

3 Aralık 2023 02:34 Son Güncelleme: 02:36 Abone Ol

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.