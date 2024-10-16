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Beşiktaş'ta Öğretmen Silahla Havaya Ateş Etti

Beşiktaş'ta Öğretmen Silahla Havaya Ateş Etti
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Beşiktaş'ta Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A., okul müdürüyle tartıştıktan sonra silahla havaya ateş etti. Olayı duyanların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilerek öğretmeni gözaltına aldı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak bulunan öğretmenin, uzun süre mobinge maruz kaldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta, görev yaptığı lisede silahla ateş eden öğretmen gözaltına alındı.

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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