Beşiktaş'ta Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta bir restorana ateş açan motosikletli saldırganlarla iş yerinden karşılık veren kişi arasında çıkan çatışmada Sertan Taylan Hayal hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve kaçan şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'ta bir yerine ateş eden motosiklet üzerinde bulunan iki kişiye, iş yerinden de karşılık verildi. İşyerinden açılan ateş sonucu, motosikletin arkasında oturan Sertan Taylan Hayal vurularak hayatını kaybetti. Sertan Taylan Hayal'ı vuran kişi kaçarak izini kaybettirdi. Sokakta bulunan 2 kişinin de yaraladığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Beşiktaş'ta Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta üzerinde gece meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı. Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişinin de ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal vurularak motosikletten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişinde hafif şekilde yaralandığı öğrenildi

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Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma açıldı. Polis motosikletle ateş eden kişiyi öldüren şüpheliyi ve olaydan yaralı arkadaşını ve motosikleti bırakarak kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.