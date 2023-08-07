Beşiktaş'ta Motosikletli Saldırı: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda sokağa motosikletle gelen 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal'in öldürülmesi ve yoldan geçen 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. Mekana ateş açıldığı anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktaki sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokak'ta geçtiğimiz gün gece saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda motosikletli iki kişi sokağa girmişti. Motosikletin arkasında oturan kişi tabancasını çıkartarak eğlence mekanına peş peşe ateş etmişti. Silahlı saldırının ardından motkosikletli iki kişi kaçmaya çalışırken, restorandan elinde silahlı bir çalışan çıktı ve peş peşe ateş etmişti. Açılan ateşte motosikletin arkasındaki kişi boynundan vurularak yere düşmüştü. Motosikleti kullanan kişi ise koşarak olay yerinden kaçmıştı. Açılan ateş sırasında yoldan geçen Burak O. ve Önder Atakan K. da yaralanmıştı.

Saldırı yaptıkları mekan çalışanı tarafından vurulmuştular

Boynundan yaralanan kişi hemen hastaneye götürülmüştü. Adının Sertan Taylan Hayal olduğu belirlenen 24 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis, olay yerinde bir tabanca bularak el koymuştu. Motosiklette de parmak izi incelemesi yapılmıştı. Polisin olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldığı belirtilmişti. Hayal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticaretinin de arasında bulunduğu bir dizi suç kaydının olduğu bildirilmişti. Ateş açılan restoranda yapılan inceleme sırasında da silah bulunduğu belirtilmişti. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilmişti.

İntikam için gitmişler

Öte yandan iddiaya göre ateş açılan restoran bir süre önce el değiştirmişti. Restoranın yeni sahibi yıllardır burada çalışan bir özel güvenlikçinin işine son vermişti. İşten çıkarılan güvenlikçi tazminatını istedi ancak bu kabul görmemişti. Bir hafta önce de güvenlikçi bu konu ile ilgili çıkan tartışmada restoran çalışanları tarafından dövülmüştü. Silahlı saldırının bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilmişti.

Polis 10 şüpheliyi yakalamıştı

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, ilk olarak işletme sahibi Cengiz A. ve onun ortağı olan Tufan E.K. ile olayda kullanılan motorun sahibi K.C.D.'yi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım yataklık ettiği tespit edilen Agit K., Şiyar İ., Yusuf Ş., Eyüp A. ve Hasret A.'yı da yakalamıştı.

10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Daha sonra da iş yeri tarafından ateş eden ve asıl silahı kullanan olduğu öne sürülen şüpheli Serhat E. ve Hüseyin Baran A. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Mekana silahlı saldırı kamerada

Öte yandan mekana ateş açıldığı anların da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki şahıstan arkada oturan mekanın tabelasına kurşun

yağdırıyor. Saldırganlardan ardından kaçıyor. Vatandaşlar ise panik yaşıyor.

Tazminat parası iddiası

Baran A. buradaki ifadesinde kurşunlanan iş yerini yaklaşık 3 ay önce devraldıklarını anlatarak, olay günü motosikletli kişilerin mekana ateş açması üzerine kendilerinin de silahla karşılık verdiklerini söyledi. Hüseyin Baran A, kurşunlanan iş yerinde daha önce çalışan işletme müdürünün kendilerinden "tazminat" adı altında para istediğini savunarak, olayın bununla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. - İSTANBUL