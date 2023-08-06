Beşiktaş'ta motosikletle kaçan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Beşiktaş'ta motosikletle kaçan bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokağa gelen motosikletteki 2 kişiden biri olan Sertan Taylan Hayal'in silahla bir mekana ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken söz konusu iş yerinden çıkan 2 şüphelinin de motosiklette bulunanlara ateş ettikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı.

Beşiktaş'ta motosikletle kaçan bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ağustos Perşembe gece saatlerinde Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayın yaşandığı sokağa gelen motosikletteki 2 kişiden biri olan Sertan Taylan Hayal'in (24) silahla bir mekana ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken söz konusu iş yerinden çıkan 2 şüphelinin de motosiklette bulunanlara ateş ettikleri belirlendi.

Olayda silahla vurulan Hayal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken motosikleti süren diğer şüphelinin ise kaçtığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinden ateş eden 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonla silahla ateş eden Serhat E. ve Hüseyin Baran A'nın yanı sıra 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hüseyin Baran A, buradaki ifadesinde kurşunlanan iş yerini yaklaşık 3 ay önce devraldıklarını anlatarak, olay günü motosikletli kişilerin mekana ateş açması üzerine kendilerinin de silahla karşılık verdiklerini söyledi.

Hüseyin Baran A, kurşunlanan iş yerinde daha önce çalışan işletme müdürünün kendilerinden "tazminat" adı altında para istediğini savunarak, olayın bununla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.